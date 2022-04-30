У США спостерігали у небі вогняну кулю вдесятеро яскравішу за Місяць

У США спостерігали у небі вогняну кулю вдесятеро яскравішу за Місяць

Увагу очевидців привернув гучний шум, який супроводжував появу метеора.

Жителі трьох американських штатів стали свідками рідкісного видовища — входження в атмосферу Землі небесного тіла, яке називають метеором, болідом або вогняною кулею.

Про це повідомляє NASA.

Яскравий метеор зауважили в небі у ранкові години. Увагу очевидців привернув гучний шум, який супроводжував появу помаранчевої вогняної кулі з білим хвостом за нею.

Об’єкт, який вчені назвали болідом, рухався на південний захід зі швидкістю 88 500 кілометрів на годину, розбиваючись на частини та опускаючись глибше в атмосферу Землі. Він розпався приблизно на висоті 55 кілометрів від поверхні планети над болотистою місцевістю в Луїзіані.

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Про те, що вони стали свідками цього видовища, повідомили понад 30 людей в Арканзасі, Луїзіані та Міссісіпі.

Як повідомляють в Національному космічному агентстві США, фрагментація вогняної кулі генерувала достатньо енергії, щоб створити ударні хвилі, які поширювалися на землю, викликаючи удари та вібрацію. На піку метеор був більш ніж у 10 разів яскравішим за повний місяць.

Нагадаємо, на зворотному боці Місяця відбулося зіткнення невідомої ракети з поверхнею супутника Землі, внаслідок чого утворився кратер із ймовірним діаметром 10-20 метрів.

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