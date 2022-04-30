Літак Шольца летів з Японії через Північний полюс: у чому причина

Літак Шольца летів з Японії через Північний полюс: у чому причина

Урядовий Airbus A350, яким канцлер Німеччини повертався з робочої поїздки до Японії, облетів повітряний простір РФ.

Літак канцлера Німеччини Олафа Шольца перетнув Північний полюс під час повернення з Японії. У такий спосіб урядовий лайнер обійшов повітряний простір Росії.

Про це повідомляє Spiegel.

З Токіо до Берліна урядовий літак канцлера Німеччини летів довше, ніж звичайно. Політ тривав понад 13 годин - приблизно на 1 годину 20 хвилин довше, ніж прямий маршрут, який проходить через Китай і Росію.

Шольц вилетів з японського аеропорту на Airbus A350 спочатку на північ через Аляску, потім повернув на захід, пролетів над Північним Льодовитим океаном і через Фінляндію досяг Німеччини.

Дорогою до Японії Шольц також облетів територію РФ, але іншим шляхом - через Польщу, Румунію, Грузію, Азербайджан, Казахстан і Китай. Ця дорога зайняла 13 годин.

Пілот урядового літака зауважив у коментарі виданню, що польоти над Північним полюсом – рідкісна подія навіть для досвідчених пілотів.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення до України 24 лютого Росія повідомила цивільній авіації, що закриває майже весь повітряний простір біля кордону з Україною.

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