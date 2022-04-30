Самолет Шольца летел из Японии через Северный полюс: в чем причина

Самолет Шольца летел из Японии через Северный полюс: в чем причина

Правительственный Airbus A350, которым канцлер Германии возвращался с рабочей поездки в Японию, облетел воздушное пространство РФ.

Самолет канцлера Германии Олафа Шольца пересек Северный полюс по возвращении из Японии. Таким образом, правительственный лайнер обошел воздушное пространство России.

Об этом сообщает Spiegel.

Из Токио в Берлин правительственный самолет канцлера Германии летел дольше обычного. Полет длился более 13 часов — примерно на 1 час 20 минут дольше прямого маршрута, который проходит через Китай и Россию.

Шольц вылетел из японского аэропорта на Airbus A350 сначала на север через Аляску, затем повернул на запад, пролетел над Северным Ледовитым океаном и через Финляндию достиг Германии.

По дороге в Японию Шольц также облетел территорию РФ, но другим путем – через Польшу, Румынию, Грузию, Азербайджан, Казахстан и Китай. Эта дорога заняла 13 часов.

Пилот правительственного самолета отметил в комментарии, что полеты над Северным полюсом – редкое событие даже для опытных пилотов.

Напомним, в начале полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля Россия сообщила гражданской авиации, что закрывает почти все воздушное пространство у границы с Украиной.

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