Астрологический прогноз на 30 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из дней Гекаты – время, когда на небе нет Луны, считающийся самым опасным во всем лунном месяце. Он обладает мощной энергией, совладать с которой могут далеко не все. Тем не менее обстоятельства дня не стоит считать приговором: главное, ни с кем не ссориться и не конфликтовать, а еще лучше – сократить общение с людьми, как близкими, так и малознакомыми, до минимума.
Символ дня: спрут, гидра.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: перламутр, змеевик.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка.
Болезни дня: велика вероятность депрессии, которая будет вызвана прогрессирующим плохим настроением, которое нужно направлять в позитивное русло – это единственный способ удержать себя на грани нормального психологического состояния.
Сны дня: сновидения нынешней ночи, несмотря на крайне неприятное содержание, не будут нести смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания.
Афоризм дня: "Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни" (Антуан де Сент-Экзюпери).
Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности, устойчивости и стабильности.
Магия и мистика дня: не стоит гадать без крайней необходимости, если же таковая возникнет, то задавать нужно только действительно важные вопросы.
Табу дня: нельзя отвечать согласием на предложения легкого заработка – легко можно стать жертвой мошенников.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25 апреля - 1 мая 2022 года
- Астролог о судьбе Владимира Путина: сумасшедший дом, тюрьма, насильственная смерть
- Астролог рассказал, когда закончится война и что ждет Россию в ближайшем будущем
- Астролог о Путине: все, кто знал дату его рождения, мертвы, а натальная карта переписана
- Астролог о Сергее Шойгу: близится час расплаты