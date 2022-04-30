Астрологический прогноз на 30 апреля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из дней Гекаты – время, когда на небе нет Луны, считающийся самым опасным во всем лунном месяце. Он обладает мощной энергией, совладать с которой могут далеко не все. Тем не менее обстоятельства дня не стоит считать приговором: главное, ни с кем не ссориться и не конфликтовать, а еще лучше – сократить общение с людьми, как близкими, так и малознакомыми, до минимума.

Символ дня: спрут, гидра.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: перламутр, змеевик.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка.

Болезни дня: велика вероятность депрессии, которая будет вызвана прогрессирующим плохим настроением, которое нужно направлять в позитивное русло – это единственный способ удержать себя на грани нормального психологического состояния.

Сны дня: сновидения нынешней ночи, несмотря на крайне неприятное содержание, не будут нести смысловой нагрузки, поэтому не стоит обращать на них внимания.

Афоризм дня: "Жизнь творит порядок, но порядок не творит жизни" (Антуан де Сент-Экзюпери).

Геометрическая фигура дня: квадрат – символ надежности, устойчивости и стабильности.

Магия и мистика дня: не стоит гадать без крайней необходимости, если же таковая возникнет, то задавать нужно только действительно важные вопросы.

Табу дня: нельзя отвечать согласием на предложения легкого заработка – легко можно стать жертвой мошенников.

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