Астрологічний прогноз на 30 квітня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило в роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: один із днів Гекати – час, коли на небі немає Місяця, який вважається найнебезпечнішим у всьому місячному місяці. Він володіє потужною енергією, впоратися з якою можуть далеко не всі. Проте обставини дня не слід вважати вироком: головне, ні з ким не сваритися і не конфліктувати, а ще краще – обмежити спілкування з людьми, як близькими, так і малознайомими, до мінімуму.

Символ дня: спрут, гідра.

Стихія дня: Земля.

Енергетика дня: день, сприятливий для активних дій.

Щасливе число дня: 2.

Щасливі кольори дня: червоний та чорний.

Щасливе каміння дня: перламутр, змійовик.

За яку частину тіла відповідає: пряма кишка.

Хвороби дня: велика ймовірність депресії, викликаної прогресувальним поганим настроєм, який потрібно спрямовувати в позитивне русло – це єдиний спосіб утримати себе на межі нормального психологічного стану.

Сни дня: сновидіння цієї ночі, незважаючи на вкрай неприємний зміст, не нестимуть смислового навантаження, тому не варто звертати до них увагу.

Афоризм дня: "Життя творить порядок, але порядок не творить життя" (Антуан де Сент-Екзюпері).

Геометрична фігура дня: квадрат – символ надійності, стійкості та стабільності.

Магія та містика дня: не варто гадати без крайньої необхідності, якщо ж вона виникне, то ставити треба лише справді важливі запитання.

Табу дня: не можна відповідати згодою на пропозиції легкого заробітку – швидко можна стати жертвою шахраїв.

Читайте також: