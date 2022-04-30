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Українські засоби ППО упродовж доби знищили 10 ворожих повітряних цілей

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Українські засоби ППО упродовж доби знищили 10 ворожих повітряних цілей

defence-ua.com

Серед знищених літальних апаратів противника — штурмовик Су-25.

Упродовж п'ятниці, 29 квітня, Повітряні сили та протиповітряна оборона Сухопутних військ ЗСУ знищили 10 повітряних цілей ворога.

Про це повідомили у пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні уточнили, що серед знищених літальних апаратів - один штурмовик Су-25 та одразу 9 безпілотників "Орлан-10". 

Для знищення ворожих повітряних цілей українські бійці використовували різні засоби ураження, включно з переносними зенітними ракетними комплексами іноземного виробництва.

Нагадаємо, російські окупанти 14 разів намагалися атакувати українських захисників на Донецькому та Луганському напрямках протягом п'ятниці, 29 квітня. Втім, бійці Об'єднаних сил успішно відбили ці атаки та завдали втрат ворогу.

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