"Загальмувався російський наступ в районі Ізюма": Арестович назвав причини

Радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович розповів, що російські військові суттєво сповільнили свій наступ у напрямку Ізюма в Харківській області і на це можуть бути дві причини.

Водночас тактичні дії російських окупантів на Ізюмському напрямку не припинилися.

Про це Арестович розповів у розмові з російським правозахисником Марком Фейгіним 29 квітня.

"Загальмувався російський наступ в районі Ізюма. Чого він загальмувався – два варіанти: перший – вони ретируються, другий – втомилися і не наступають, просто поповнюються, поки не наступають", – повідомив радник голови президентського офісу.

Він зауважив, що тактичні дії окупантів на Ізюмському напрямку не припинилися, проте загарбники припинили тиснути.

Арестович також повідомив, що ЗСУ протягом дня дещо просунулися на півночі Харківської області та звільнили кілька населених пунктів.

Нагадаємо, в Генштабі ЗСУ 29 квітня повідомили, що у Харківській області російські окупанти намагаються закріпитись у захоплених рубежах. На Ізюмському напрямку загарбники зводять додаткові понтонно-мостові переправи через річку Сіверський Донець.

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