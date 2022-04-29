Випущені Росією по Україні ракети стали агресорці у $7,5 млрд – Forbes

Від початку повномасштабної війни проти України Росія випустила ракет на щонайменше 7,5 млрд дол. (дані про 1300 ракет).

Зокрема, у період повномасштабної війни Росія випустила по Україні 235 ракет "Калібр". До цієї кількості входять 183 ракети, які, за даними Міноборони, були випущені до 24 березня, а також 52 ракети, випущені 26 березня.

Про це пише Forbes.

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Зазначимо, що оцінюючи кількість ракет "Калібр", видання врахувало тільки ті випадки, коли достеменно був відомий клас випущеної по Україні ракети. Насправді таких ракет могло бути більше.

Також немає точної статистики з кількістю випущених російськими окупантами ракет "Іскандер", "Точка-У" та ракет класу X. Однак видання припускає, що їхнє співвідношення залишилося таким, яким було станом на 24 березня. Тоді Міноборони України повідомляло, що 62% випущених Росією ракет були "Іскандерами", 30% –ракетами класу X та 8% – "Точку-У".

Щодо вартості цих ракет, то за даними сайту Military Russia, ціна ракети "Точка-У" становить 300 тис. дол., ракети "Калібр" – 6,5 млн дол. Варто зазначити, що ракети класу Х-101 є сучаснішими та досконалішими за "Калібри", а відповідно – в рази дорожчими.

Так, загальна вартість випущених Росією по Україні ракет сягає 7,5 млрд дол. Зауважимо, що за даними Міноборони станом на 29 квітня, кількість випущених Росією ракет по Україні становить вже майже дві тисячі.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що попри брак закордонних комплектувальних, у Росії ще є запас ракет, а також арсенал різної зброї, зокрема хімічної.

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