Выпущенные Россией по Украине ракеты обошлись агрессору в $7,5 млрд — Forbes

С начала полномасштабной войны против Украины Россия выпустила ракет на минимум 7,5 млрд дол. (данные о 1300 ракетах).

В частности, в период полномасштабной войны Россия выпустила по Украине 235 ракет "Калибр". В это количество входят 183 ракеты, которые, по данным Минобороны, были выпущены до 24 марта, а также 52 ракеты, выпущенные 26 марта.

Об этом пишет Forbes.

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Отметим, что оценивая количество ракет "Калибр", издание учло только те случаи, когда был известен класс выпущенной по Украине ракеты. На самом деле, таких ракет могло быть больше.

Также нет точной статистики с количеством выпущенных российскими оккупантами ракет "Искандер", "Точка-У" и ракет класса X. Однако издание предполагает, что их соотношение осталось таким, каким было по состоянию на 24 марта. Тогда Минобороны Украины сообщало, что 62% выпущенных Россией ракет были "Искандерами", 30% — ракетами класса X и 8% — "Точка-У".

Что касается стоимости этих ракет, то, по данным сайта Military Russia, цена ракеты "Точка-У" составляет 300 тыс. долл., ракеты "Калибр" — 6,5 млн дол. Стоит отметить, что ракеты класса Х-101 современнее и совершеннее "Калибров", а соответственно — в разы дороже.

Так, общая стоимость выпущенных Россией по Украине ракет составляет 7,5 млрд дол. Заметим, что по данным Минобороны на 29 апреля, количество выпущенных Россией ракет по Украине составляет уже почти две тысячи.

Напомним, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что, несмотря на нехватку зарубежных комплектующих, у России еще есть запас ракет, а также арсенал различного оружия, в том числе химического.

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