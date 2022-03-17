Африканська країна припиняє авіасполучення з Росією

Таке рішення ухвалено через вимоги страхової компанії.

Авіакомпанія Royal Air Maroc (Марокко) на невизначений термін призупинила усі рейси до Росії через вимоги страхової компанії.

Таке повідомлення аваіаперевізника із країни у Північній Африці оприлюднила увечері 16 березня у своєму Telegram-каналі Асоціація туроператорів Росії (АТОР).

"Щойно страхова компанія встановила заборону на польоти до Росії. Усі рейси анулюються",— йдеться у заяві марокканської авіакомпанії, яку цитує АТОР.

Як відомо, раніше повітряний простір для російських літаків закрили країни ЄС, США, Канада, Великобританія, Японія та Австралія. Таке рішення було ухвалене через розв'язану Кремлем війну проти України. Повітряна ізоляція РФ посилена тим, що російські авіакомпанії, за рекомендацією Росавіації, від 8 березня призупинили міжнародні польоти.

Нагадаємо, сербська авіакомпанія Air Serbia від 16 березня скасувала всі рейси “Москва - Белград”. Пасажири, які придбали квитки почали отримувати повідомлення про скасування рейсів.

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