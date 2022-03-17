Астрологічний прогноз на 17 березня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємось до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягти, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: дуже насичений в енергетичному плані день, коли сил вистачить на найскладніше і трудомістке завдання – не варто їх економити, завтра обставини для роботи можуть виявитися не такими сприятливими. Втім, зосередитись потрібно лише на одному завданні – розпорошуватися на кілька одразу небажано.

Символ дня: метелик.

Стихія дня: Метал.

Енергетика дня: день сприятливий для спокійних та послідовних дій.

Щасливий день: 7.

Щасливий колір: помаранчевий, каштановий.

Щасливі камені дня: чароїт, смарагд, перли.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: знижується згортання крові, тому будь-який поріз і навіть подряпина можуть стати причиною крововтрати. Необхідно також уникати будь-яких хірургічних операцій, крім тих, які справді необхідні.

Афоризм дня: "Подорож у тисячу миль починається з першого кроку" (Лао-цзи)

Геометрична фігура дня: спіраль символ життєвої сили.

Магія та містика дня: можна проводити магічні ритуали, що використовують силу води, а також поміщати під її струмінь коштовності, амулети, талісмани та магічні інструменти.

Табу дня: необхідно докласти максимум зусиль для того, щоб зберегти душевний спокій. Якщо для цього необхідно обмежити спілкування з іншими людьми, потрібно зробити це.

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