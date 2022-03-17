Астрологический прогноз на 17 марта

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: очень насыщенный в энергетическом плане день, когда сил хватит на самую сложную и трудоемкую задачу – не стоит их экономить, завтра обстоятельства для работы уже могут оказаться не такими благоприятными. Впрочем, сосредоточиться нужно только на одной задаче – распыляться на несколько сразу нежелательно.

Символ дня: бабочка.

Стихия дня: Металл.

Энергетика дня: день благоприятен для спокойных и последовательных действий.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: оранжевый, каштановый.

Счастливые камни дня: чароит, изумруд, жемчуг.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: снижается свертываемость крови, поэтому любой порез и даже царапина могу стать причиной кровопотери. Необходимо также избегать любых хирургических операций, кроме тех, которые действительно необходимы.

Афоризм дня: "Путешествие в тысячу миль начинается с первого шага" (Лао-цзы)

Геометрическая фигура дня: спираль – символ жизненной силы.

Магия и мистика дня: можно проводить магические ритуалы, использующие силу воды, а также помещать под ее струю драгоценности, амулеты, талисманы и магические инструменты.

Табу дня: необходимо приложить максимум усилий для того, чтобы сохранить душевный покой. Если для этого необходимо ограничить общение с другими людьми, необходимо сделать это.

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