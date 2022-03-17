Гороскоп на 17 марта для всех знаков Зодиака: день мировой гармонии

День всеобщей – мировой – гармонии, когда необходимо заботиться о своем комфорте – как моральном, так и физическом.

Однако это не значит, что нужно предаваться излишествам – чем сдержаннее в своих желаниях и стремлениях будет в этот день человек, тем лучше и для него, и для окружающих его людей. Необходимо отказаться от дорогостоящих покупок, которые в нынешнее время окажутся всего лишь пустой тратой необходимых материальных ресурсов, и обильной еды – день благоприятен для поста и даже голодания.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 марта для Овнов

Раздражительность, которая может преследовать вас в течение дня, не лучшим образом скажется на отношениях с близкими и родными людьми – возможно, стоит сдержаться себя, чтобы не обидеть их.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 марта для Тельцов

Ваш девиз на нынешний день – "как аукнется, так и откликнется": чем больше добра вы сделаете людям – как родным, так и совершенно вам незнакомым – тем больше хорошего получите взамен.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 марта для Близнецов

Лучшее занятие, которому вы можете предаться в этот день, – это наведение порядка: неважно, где вы решите прибраться – в доме или всего лишь на рабочем столе, главное, включиться в поток мировой гармонии.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 марта для Раков

День благоприятен для избавления от ненужных вещей: рассортировав свое имущество и выбрав то, что, скорее всего, уже вам не пригодится, вы сможете помочь нуждающимся, которых сегодня больше, чем когда-либо.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 марта для Львов

Здоровый образ жизни необходим всегда, но сегодня – особенно: организм легко настроится на перемены, чего бы они ни касались – ограничений в питании или занятий спортом.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 марта для Дев

День, когда можно – и нужно – отправляться в поездку: даже если она окажется вынужденной, не стоит бояться "резких движений" – удача будет на вашей стороне, а люди окажут вам максимальную поддержку.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 марта для Весов

Нельзя допускать плохих слов и недобрых пожеланий, даже если обстоятельства будут подталкивать вас к этому: закон бумеранга еще никто не отменял, и вы получите свой негатив обратно.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 марта для Скорпионов

Свою ауру необходимо оберегать от влияния посторонних людей всегда, но сегодня – особенно: человек со злыми помыслами, вторгшийся в ваше энергетическое поле, может нанести серьезный вред – не допускайте этого.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 марта для Стрельцов

Вам необходимо вспомнить старую, но верную истину о том, что скромность украшает человека: не допускайте чванливости и зазнайства по отношению к другим людям – вряд ли это благоприятно скажется на отношениях с ними.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 марта для Козерогов

Как бы вы ни были заняты, уделите часть времени своим родным и друзьям: в последнее время вы мало с ними разговаривали, а им, похоже, есть что вам рассказать – впрочем, как и вам.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 марта для Водолеев

Крайне необходимо избегать злости и агрессии по отношению к другим людям: даже если они будут их заслуживать, лучше проигнорировать чужие нападки – так вам удастся сохранить душевное равновесие.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 марта для Рыб

Время благоприятно для выхода из затяжного конфликта, который давно отравляет ваши отношения с близким человеком: сегодня он непременно пойдет вам навстречу, достаточно будет сделать шаг вперед.

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