В ООН назвали, сколько граждан из-за войны покинули Украину

Гутерреш призвал Россию немедленно прекратить войну.

Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну из-за войны, которую развязала Россию.

Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Twitter.

"Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины крайне нуждается в мире. И этого требуют люди во всем мире", — написал Гутерреш.

Он также призвал Россию немедленно прекратить войну.

More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.



The people of Ukraine desperately need peace.



And the people around the world demand it.



Russia must stop this war now. — António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские кафиры убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.

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