В ООН назвали, сколько граждан из-за войны покинули Украину

Гутерреш призвал Россию немедленно прекратить войну.
Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну из-за войны, которую развязала Россию.
Об этом сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Twitter.
"Более 3 миллионов украинских беженцев покинули свою страну. Народ Украины крайне нуждается в мире. И этого требуют люди во всем мире", — написал Гутерреш.
Он также призвал Россию немедленно прекратить войну.
More than 3 million Ukrainian refugees have fled their country.— António Guterres (@antonioguterres) March 16, 2022
The people of Ukraine desperately need peace.
And the people around the world demand it.
Russia must stop this war now.
Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Война длится уже 22-й день. Оккупанты продолжают разрушать Харьков, Чернигов, Мариуполь, Волноваху, Житомир, Ахтырку, Сумы, Северодонецк, Днепр, Киев, другие города и села крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и уничтожая инфраструктуру.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отмечает, что российские кафиры убивают не менее 5 наших детей ежедневно. По состоянию на 16 марта от рук россиян погибли уже 103 ребенка.
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