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США расширит объемы вооружения для Украины и предоставит беспилотники

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США расширит объемы вооружения для Украины и предоставит беспилотники

The Washington Post

Вооружение входит в пакет дополнительной помощи Украине в размере 800 млн. долларов.

США расширит размеры и объемы вооружения, поступающего в Украину. Они также предоставят беспилотники "Камикадзе", которые способны нанести значительный ущерб российским наземным подразделениям.

Тем временем американские чиновники продолжают поиск сложных зенитных систем, принадлежащих европейским союзникам, пишет The Washington Post.

Вооружение входит в пакет дополнительной помощи Украине в размере 800 млн долларов, которую пообещал предоставить президент США Джо Байден.

Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с эмоциональным призывом к США либо создать запретную для полетов зону над Украиной, либо предоставить истребители и мощное вооружение "земля-воздух", которое позволит сбивать российские самолеты.

Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США

Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США

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