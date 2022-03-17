США расширит объемы вооружения для Украины и предоставит беспилотники

Вооружение входит в пакет дополнительной помощи Украине в размере 800 млн. долларов.

США расширит размеры и объемы вооружения, поступающего в Украину. Они также предоставят беспилотники "Камикадзе", которые способны нанести значительный ущерб российским наземным подразделениям.

Тем временем американские чиновники продолжают поиск сложных зенитных систем, принадлежащих европейским союзникам, пишет The Washington Post.

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Вооружение входит в пакет дополнительной помощи Украине в размере 800 млн долларов, которую пообещал предоставить президент США Джо Байден.

Это произошло после того, как президент Украины Владимир Зеленский обратился к Конгрессу с эмоциональным призывом к США либо создать запретную для полетов зону над Украиной, либо предоставить истребители и мощное вооружение "земля-воздух", которое позволит сбивать российские самолеты.

Зеленский выступил с обращением к Конгрессу США

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