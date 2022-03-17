Зеленский выступит перед германским парламентом

Президент 16 марта провел ряд переговоров.

В четверг, 17 марта, президент Украины Владимир Зеленский выступит перед Бундестагом.

"Утром в четверг буду выступать перед немецким парламентом. Продолжу бороться за еще большую поддержку для Украины, еще большее давление на Россию. Ради нашей общей победы, ради мира для нас", — сказал Зеленский в ночном видеообращении.

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16 марта он провел ряд переговоров с лидерами стран и ЕС.

"В течение дня говорил с друзьями Украины – президентом Турции Эрдоганом и премьер-министром Канады Трюдо. Поблагодарил за поддержку. Договорились о новых шагах ради мира для нашей страны. В разговоре с премьер-министром Ирландии выразил соболезнования из-за убийства российскими военными ирландского гражданина – журналиста Пьера Закржевского. Говорил также с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Договорились о поддержке наших граждан – временных переселенцев", — рассказал Зеленский.

Президент также рассказал о приоритетах Украины на переговорах с Россией по завершению войны.

Обращение Владимира Зеленского по итогам 21 дня войны

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