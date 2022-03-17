Зеленський виступить перед німецьким парламентом

Президент 16 березня провів низку переговорів.

У четвер, 17 березня, президент України Володимир Зеленський виступить перед Бундестагом.

"Вранці в четвер виступатиму перед німецьким парламентом. Продовжу боротися за ще більшу підтримку для України, за ще більший тиск на Росію. Заради нашої спільної перемоги, заради миру для нас", - сказав Зеленський у нічному відеозверненні.

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Протягом 16 березня він провів низку переговорів із лідерами країн та ЄС.

"Протягом дня говорив з друзями України - президентом Туреччини Ердоганом і премʼєр-міністром Канади Трюдо. Подякував за підтримку. Домовилися про нові кроки заради миру для нашої країни. У розмові з премʼєр-міністром Ірландії висловив співчуття через вбивство російськими військовими ірландського громадянина – журналіста П'єра Закржевського. Говорив також із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Домовилися про підтримку наших громадян – тимчасових переселенців", - розповів Зеленський.

Президент також розповів про пріоритети України на переговорах з Росією щодо завершення війни.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 21 дня війни

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