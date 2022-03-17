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США розширить обсяги озброєння для України та надасть безпілотники

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США розширить обсяги озброєння для України та надасть безпілотники

The Washington Post

Озброєння входить до пакету додаткової допомоги Україні в розмірі 800 млн доларів.

США розширить розміри та обсяги озброєння, яке надходить в Україну. Вони також нададуть безпілотники "Камікадзе", які здатні завдати значної шкоди російським наземним підрозділам.

Тим часом американські чиновники продовжують пошук складних зенітних систем, що належать європейським союзникам, пише The Washington Post.

Озброєння входить до пакету додаткової допомоги Україні в розмірі 800 млн доларів, яку пообіцяв надати президент США Джо Байден.

Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з емоційним закликом до США або створити заборонену для польотів зону над Україною, або надати винищувачі та потужне озброєння "земля-повітря", яке дозволить збивати російські літаки.

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