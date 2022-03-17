США розширить обсяги озброєння для України та надасть безпілотники

Озброєння входить до пакету додаткової допомоги Україні в розмірі 800 млн доларів.

США розширить розміри та обсяги озброєння, яке надходить в Україну. Вони також нададуть безпілотники "Камікадзе", які здатні завдати значної шкоди російським наземним підрозділам.

Тим часом американські чиновники продовжують пошук складних зенітних систем, що належать європейським союзникам, пише The Washington Post.

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Озброєння входить до пакету додаткової допомоги Україні в розмірі 800 млн доларів, яку пообіцяв надати президент США Джо Байден.

Це сталося після того, як президент України Володимир Зеленський звернувся до Конгресу з емоційним закликом до США або створити заборонену для польотів зону над Україною, або надати винищувачі та потужне озброєння "земля-повітря", яке дозволить збивати російські літаки.

Зеленський виступив зі зверненням до Конгресу США

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