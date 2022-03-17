Канада заборонила білоруським літакам входити до повітряного простору країни

Таке обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти союзника Росії.
Канада заборонила літакам Білорусі входити до повітряного простору країни. Таким чином уряд країни підтримав санкції проти союзника Росії у війні з УКкраїною.
Про це йдеться на твітер-сторінці Canada Transport.
"Ми без вагань вживемо негайних заходів, якщо буде підтверджено недотримання цих обмежень", - уточнює Міністерство транспорту Канади.
Effective immediately, and until further notice, all aircraft directly or indirectly owned, registered, chartered, leased, operated or controlled by a citizen of either the— Transport Canada (@Transport_gc) March 16, 2022
Russian Federation or of Belarus, are prohibited from entering, exiting or overflying Canadian airspace
Нагадаємо, що влада Канади заборонила мовлення в країні російських телеканалів RT і RT France, зокрема через занепокоєння громадян країни щодо роботи цих медіа.