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Канада заборонила білоруським літакам входити до повітряного простору країни

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Канада заборонила білоруським літакам входити до повітряного простору країни

pixabay.com

Таке обмеження є частиною низки економічних заходів Канади проти союзника Росії.

Канада заборонила літакам Білорусі входити до повітряного простору країни. Таким чином уряд країни підтримав санкції проти союзника Росії у війні з УКкраїною.

Про це йдеться на твітер-сторінці Canada Transport.

  "Ми без вагань вживемо негайних заходів, якщо буде підтверджено недотримання цих обмежень", - уточнює Міністерство транспорту Канади.

Нагадаємо, що влада Канади заборонила мовлення в країні російських телеканалів RT і RT France, зокрема через занепокоєння громадян країни щодо роботи цих медіа.

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