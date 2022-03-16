Санкції проти Росії: які обмеження проти РФ ввели Велика Британія, Канада, Іспанія, Швейцарія

Аби запровадити низку нових санкцій, Британія навіть спеціальний закон ухвалила.

Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії. Обмеження вдарять по імпорту, а санкційні списки поповнюються трьома сотнями імен, йдеться у сюжет ТСН.

Лондон, якому раніше закидали надто слабкий тиск на російських олігархів, каже - тепер загальні статки тих, хто потрапив під обмеження, сягають сотні мільярдів фунтів. Про нові санкції проти росіян оголосила й Канада. Москва ж - удалася до обмежень у відповідь.

Аби запровадити низку нових санкцій, Британія навіть спеціальний закон ухвалила. І тепер може позбавляти віз і заморожувати рахунки сотням росіян.

"Ми підемо далі, ніж коли-небудь раніше, і вразимо 360 людей, причетних до путінського режиму. Від колишнього президента Дмитра Медведєва і міністра оборони Сергія Шойгу до путінської пропагандистки Марії Захарової. Тобто, після сьогоднішнього під нашими санкціями проти російського режиму опиниться більше тисячі фізичних та юридичних осіб", - сказав молодший міністр закордонних справ Британії Джеймс Кліверлі.

Під новими санкціями опинилися - речник російського президента Дмитро Пєсков і пропагандист Костянтин Ернст. Та кілька олігархів, зокрема - Михаїл Фрідман і Петро Авен. Підготував Лондон і низку інших обмежень - зокрема, на експорт. Що саме заборонять привозити до Росії, оголосять згодом. Та вже відомо - може йтися про дизайнерський одяг, витвори мистецтва та розкішні автомобілі.

Велика Британія оголосила про нові санкції проти Росії

Свій санкційний список росіян - поповнює й Канада, там обмеження поширили на 15 чиновників та військових з держави-агресорки. Загалом у їхніх списках - понад півтисячі осіб і компаній.

Масове розширення санкцій Москву, звісно, розлютило і там вирішили відповісти - заборонили в'їзд низці західних політиків. Джо Байден, його син Хантер, помічник Джейк Салліван та речниця Джен Псакі, глава Пентагону Ллойд Остін - загалом, 13 американців не зможуть відпочити у Сочі чи прогулятися Саратовом. Так само, як і Джастін Трюдо, канадські міністри і, цитуючи російське МЗС - "312 пробандерівських елементів з Канади".

А Америка, тим часом, розглядає набагато жорсткіші обмеження - за повідомленнями ЗМІ, стосуватися вони можуть обмежень на торгівлю з Росією та перекриття їм морських шляхів.

Тоді як у нейтральній Швейцарії - десятки тисяч людей підписуються під петицією аби депортувати з країни коханку Путіна Аліну Кабаєву. Та разом з дітьми нині відсиджується на своїй віллі. Автори петиції закликають швейцарську владу - яка вперше в історії порушила нейтралітет і запровадила санкції проти Росії - піти трохи далі, і вислати Кабаєву з країни. Депутатку "Єдиної Росії" порівнюють з коханкою Гітлера Євою Браун і закликають повернути її до фюрера у Кремль.

Як це - сидіти на валізах з сумним обличчям, навіть якщо чекаєш на приватний літак, тепер знає російський олігарх Роман Абрамович. Він опинився у розширених списках Євросоюзу. І не зміг потрапити до Ізраїля, довелося летіти в Туреччину. Не захистило навіть придбане португальське громадянство - Лісабон вже наголосив, що санкції проти соратника Путіна підтримає.

Влада сусідньої Іспанії, тим часом, продовжує затримувати майно російських олігархів - покинути порти не зможуть вже дві коштовних яхти. Перша - вартістю 140 мільйонів євро - належить главі корпорації Ростєх і колишньому кдбшнику Сергію Чемезову, а от друга - вдвічі дешевша - його підлеглому, главі рособорон-експорту Олександру Міхеєву. Саме її у перші дні війни намагався втопити український моряк - якого суд, до речі, відпустив без пред'явлення звинувачень. Дещо пошкоджене судно тепер перебуває під арештом - і до власника навряд чи повернеться.

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