Пакистан направив до України гуманітарну допомогу

Пакистан направив два транспортні літаки з гуманітарною допомогою у вівторок ввечері.

Пакистан направив в Україну два транспортні літаки С-130 з гуманітарною допомогою у вівторок ввечері.

Про це повідомив міністр закордонних справ Пакистану Шах Мехмуд Куреші на авіабазі в Нур Хан, передає CNN.

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Допомога була надіслана на запит посольства України в Ісламабаді.

Пакистан відправив намети, ковдри, спальні мішки, генератори, мило, ліки та консерви, продукти швидкого приготування і т. д.

"Пакистан прагне, щоб ситуація врегулювалася шляхом діалогу та дипломатії", – сказав Куреші, додавши, що допомога надходить на основі "довгої історії добрих відносин Пакистану з Україною".

Однак Пакистан не засудив російське вторгнення в Україну, утримавшись при голосуванні на Генеральній Асамблеї ООН 2 березня.

Посол Пакистану в ООН Мунір Акрам тоді заявив, що країна "глибоко стурбована" війною в Україні і "неодноразово наголошував на необхідності деескалації, відновлення переговорів".

Глави різних іноземних місій у Пакистані, включаючи ЄС, США, Великобританію, Норвегію та Японію, раніше опублікували спільний лист із закликом до Ісламабаду засудити вторгнення Росії.

Нагадаємо, Індія випадково обстріляла ракетою сусідній Пакистан.