Зеленський виступить перед Конгресом, щоб переконати надати Україні ППО і літаки

США знов накрили санкціями військове керівництво Росії.

Незалежна Україна залишиться і переживе Путіна, якого в одну мить просто не стане - таке в інтерв‘ю американському телеканалу CNN сказав Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. І зараз Штати працюють над тим, щоб смертей і руйнувань було менше, додав він. Напередодні президент Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на 13 з половиною мільярдів доларів. А вже сьогодні віртуального виступу Володимира Зеленського очікують у Конгресі.

Про це йдеться в ТСН.

Сьогодні, у Києві це вже буде 15 година, президент України Володимир Зеленський по відеозв’язку виступить перед Конгресом. Це буде не перше його спілкування із законодавцями, нещодавно він говорив із ними на закритій «зум»-конференції. Повторна розмова не заради піару чи овацій, яких, звичайно, можна очікувати. Конгрес - одна із найбільш мотивованих і проактивних гілок американської влади щодо України. Якщо питання закритого неба можна вважати безперспективним, говорить лідер республіканців Мітч Макконнел, бо американські солдати битимуться лише за територію НАТО, то от постачання МІГів і систем ППО - не знято із порядку денного. І Зеленський проситиме саме про них. Макконел каже, не зустрічав у сенаті нікого, хто був би проти. Інертність адміністрації Байдена викликає у них невдоволення.

«На жаль, адміністрація продовжує зволікати. Навіть, коли вони роблять правильні речі, роблять це занадто пізно. Адміністрація має усвідомити, треба усіма силами допомагати українцям. І ми повинні зробити це прямо зараз, не лише ми, але й наші союзники по НАТО, які здається прагнуть допомогти українцям набагато більше, аніж ця адміністрація», - заявляє Макконел.

Президент Байден підписав указ про виділення Україні військової допомоги на 13,5 мільярдів доларів

Сполучені Штати надають військову допомогу Україні. Напередодні президент Байден підписав указ, який його адміністрація називає історичним - про виділення 13 із половиною мільярдів доларів допомоги Україні. На ці кошти нам буде надано додаткове озброєння, за даними ЗМІ, йдеться про 105-міліметрові міномети, «Джавеліни» та «Стінгери». А також гуманітарну допомогу. Частина коштів піде на розгортання додаткових американських сил у Європі. І США знов накрили санкціями військове керівництво Росії. А також оголосили про замороження рахунків та блокування американської нерухомості білоруського диктатора Лукашенка. Росія відповіла потужно і оголосила санкції особисто щодо президента Байдена і військово-політичної еліти США. Щоправда, замість імені чинного президента Сполучених Штатів в указі помилково вказали його покійного батька.

«По-першу, хочу зазначити, що президент Байден - молодший, тож, можливо, вони наклали санкції на його батька, хай він спочиває з миром. По-друге, нікого тут не здивує, що жоден із нас не планував туристичні поїздки до Росії, ні в кого з нас немає там банківських рахунків, щоб ми не могли отримати до них доступ. Тож ми рухаємося далі», - заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

І вже офіційно, наступного тижня президент Байден полетить до Брюселя. На саміти ЄС та НАТО, де обговорюватимуть нові загрози на тлі війни та додаткову підтримку України, яка тримає оборону.

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