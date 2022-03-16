Зеленский выступит перед Конгрессом, чтобы убедить предоставить Украине ПВО и самолеты

США снова накрыли санкциями военное руководство России.

Независимая Украина останется и переживет Путина, которого в мгновение ока просто не станет — такое в интервью американскому телеканалу CNN сказал Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен. И сейчас Штаты работают над тем, чтобы смертей и разрушений было меньше, добавил он. Накануне президент Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи в размере 13 с половиной миллиардов долларов. А уже сегодня виртуальное выступление Владимира Зеленского ожидают в Конгрессе.

Об этом говорится в ТСН.

Сегодня, в Киеве это уже будет 15 часов, президент Украины Владимир Зеленский по видеосвязи выступит перед Конгрессом. Это будет не первое общение с законодателями, недавно он говорил с ними на закрытой «зум»-конференции. Повторный разговор не ради пиара или оваций, которых можно ожидать. Конгресс — одна из наиболее мотивированных и проактивных ветвей американских властей по отношению к Украине. Если вопрос закрытого неба можно считать бесперспективным, говорит лидер республиканцев Митч Макконнел, потому что американские солдаты будут биться только за территорию НАТО, то вот поставки МИГов и систем ПВО не сняты с повестки дня. И Зеленский будет просить о них. Макконелл говорит, не встречал в сенате никого, кто был бы против. Инертность администрации Байдена вызывает у них недовольство.

«К сожалению, администрация продолжает медлить. Даже когда они делают правильные вещи, делают это слишком поздно. Администрация должна уяснить, надо всеми силами помогать украинцам. И мы должны сделать это прямо сейчас, не только мы, но и наши союзники по НАТО, которые, кажется, стремятся помочь украинцам гораздо больше, чем эта администрация», — заявляет Макконел.

Президент Байден подписал указ о выделении Украине военной помощи на 13,5 миллиардов долларов

Соединенные Штаты оказывают военную помощь Украине. Накануне президент Байден подписал указ, который его администрация называет историческим – о выделении 13 с половиной миллиардов долларов помощи Украине. На эти средства нам будет предоставлено дополнительное вооружение, по данным СМИ, речь идет о 105-миллиметровых минометах, «Джавелинах» и «Стингерах». А также гуманитарную помощь. Часть средств пойдет на развертывание дополнительных американских сил в Европе. И США снова накрыли санкциями военное руководство России. А также объявили о замораживании счетов и блокировке американской недвижимости белорусского диктатора Лукашенко. Россия ответила мощно и объявила санкции лично в отношении президента Байдена и военно-политической элиты США. Правда, вместо имени действующего президента Соединенных Штатов в указе по ошибке указали его покойного отца.

«Во-первых, хочу отметить, что президент Байден-младший, так что, возможно, они наложили санкции на его отца, пусть он почивает с миром. Во-вторых, никого здесь не удивит, что ни один из нас не планировал туристические поездки в Россию, ни у кого из нас нет там банковских счетов, чтобы мы не могли получить к ним доступ. Поэтому мы двигаемся дальше», — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

И уже официально на следующей неделе президент Байден улетит в Брюссель. На саммите ЕС и НАТО, где будут обсуждаться новые угрозы на фоне войны и дополнительная поддержка Украины, которая держит оборону.

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