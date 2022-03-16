Экс-генпрокурор Рябошапка был задержан на украинско-венгерской границе

На пункте пропуска Косино Рябошапка хотел пройти границу, ссылаясь на то, что у него трое детей.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка пытался пересечь границу Украины и Венгрии. Его задержали.

Об этом сообщил советник министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Экс-генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка хотел пересечь украинско-венгерскую границу, но ее не пустили и составили на нее протокол. На пункте пропуска Косино Рябошапка хотел пройти границу, ссылаясь на то, что имеет троих детей, но пограничникам предоставить подтверждающие документы он так и не смог, потому инспектор решил отказать ему в пересечении границы, ссылаясь на запрет для лиц от 18 до 60 лет", — сообщил Антон Геращенко.

Согласно декларации у Руслана Рябошапки трое детей, все они граждане Франции.

Напомним, что на пункте пропуска "Порубное" 30-летний мужчина из Киева прикинулся женщиной, чтобы уехать из Украины. Однако пограничники его задержали.