Ексгенпрокурора Рябошапку затримали на українсько-угорському кордоні

На пункті пропуску Косіно Рябошапка хотів пройти кордон, посилаючись на те, що має трьох дітей.

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка намагався перетнути кордон України та Угорщини. Його затримали.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"Ексгенеральний прокурор України Руслан Рябошапка хотів перетнути українсько-угорський кордон, але його не пустили і склали на нього протокол. На пункті пропуску Косіно Рябошапка хотів пройти кордон, посилаючись на те, що має трьох дітей, але прикордонникам надати підтверджуючі документи він так і не зміг, тому інспектор вирішив відмовити йому в перетині кордону, посилаючись на заборону для осіб від 18 до 60 років", - повідомив Антон Геращенко .

Згідно з декларацією у Руслана Рябошапки троє дітей, усі вони громадяни Франції.

Нагадаємо, що на пункті пропуску "Порубне" 30-річний чоловік з Києва прикинувся жінкою, щоб виїхати з України. Проте прикордонники його затримали.