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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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466
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У відомого українського режисера діагностували рак: йому потрібна термінова операція

Олексій Комаровський розповів про свою онкологію та в якому стані зараз перебуває.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Олексій Комаровський

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

У відомого українського режисера Олексія Комаровського діагностували рак.

Про це він повідомив у своєму Instagram. У знаменитості виявили рак шкіри. Режисер говорить, що захворювання поширилось на його обличчі. Олексій Комаровський зізнався в цьому публічно, оскільки розуміє, що не зможе це приховувати. Наразі йому потрібна термінова операція.

«У мене рак шкіри. З усіх можливих місць він обрав саме обличчя. І найпідступніше — його майже не видно. А він є. І треба терміново оперувати. Тому приховати наслідки від вас не вийде», — зізнався режисер.

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Олексій Комаровський / © instagram.com/aleks_komarovskyi

Режисер говорить, що найближчим часом йому призначать дату операції. Проте він відверто зізнається, що не знає, що буде далі і що станеться з його обличчям після хірургічного втручання. Однак знаменитість говорить, що йому стало легше після того, як поділився цим публічно.

«Чекаю на дату операції. Що буде далі — поки не знаю. Який матиму вигляд — поки не знаю. Мені легше, коли сказав… Днями — ще один вердикт лікарів: дізнаюсь, що буде з обличчям», — поділився режисер.

Нагадаємо, нещодавно у співака Віктора Павліка виникли проблеми зі здоров’ям. Виконавець переніс операцію, але через помилку лікарів у нього з’явилась сильна кровотеча. Все б нічого, але артист приймає препарати, що впливають на згортання крові. У результаті Віктор Павлік загримів до лікарні.

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