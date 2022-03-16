Українська армія проводить наступальні дії поблизу Києва

Багато знищено техніки і живої сили ворога

Сьогодні вночі було багато артилерійських боїв, кияни і прилеглі території їх добре чують, так українська армія проводить наступальні дії.

Про це повідомив в ефірі ТСН радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко.

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Він заявляє, що повідомляти подробиць не може, але переконує, що загалом йде все нормально. «Знищили достатньо багато техніки і знищено багато живої сили ворога. Операція йде нормально», - заявив він.

Також повідомив, що в самому Києві близько 6 ранку був обстріл. Була щонайменше одна ракета, яку перехопили ППО. У результаті нападу пошкоджено один багатоповерховий будинок.

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