На розмінування України після війни можуть піти роки - Монастирський

На розмінування України після війни можуть піти роки - Монастирський

У МВС вже звертаються до колег з різних країн, аби ті змогли приїхати і допомогти Україні з розмінуванням.

Після закінчення війни з РФ Україні знадобиться багато часу, щобб розмінувати території.

Про це "Укрінформу" розповів очільник МВС Денис Монастирський.

Глава МВС України заявив, що спілкується з усіма 27 міністрами внутрішніх справ Європейського Союзу, а також з міністрами деяких інших наших сусідів.

«Вони (посадовці – ред.), безперечно, сприяють щодо необхідних гуманітарних вантажів, у першу чергу, у нашій частині – це те, що необхідно для рятувальників. Це медичне обладнання і обладнання для проведення рятувальних робіт, обладнання для розмінування. Бо ми розуміємо і маємо бути свідомими, що по завершенню цієї страшної війни ми будемо мати кілька років лише періоду розмінування», - сказав міністр.

Монастирський поточнив, що вже звернувся до іноземних колег з проханням надати своїх фахівців і техніку для того, щоб вони могли приїхати і допомогти Україні у розмінуванні об’єктів.

Нагадаємо, що Запорізька АЕС перебуває під контролем російських військових. Окупанти заявили, що вони замінували узбережжя Каховського водосховища, яке межує із АЕС.

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