Сьогодні в Києві та області заборонено пересуватися містом без спецперепусток (відео)

Сьогодні в Києві та області заборонено пересуватися містом без спецперепусток (відео)

Кияни прибирають наслідки бомбардувань.

Київ ледь не щодня піддається обстрілам збоку окупантів. Власники осель із обстріляних багатоповерхівок повертаються додому, щоб навести там лад.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

У Києві оголошено комендантську годину на півтори доби. В столиці та області заборонено пересуватися містом без спецперепусток. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Столичний голова наголосив, що ці заходи запроваджені щоби захистити жителів регіону в складний і небезпечний момент.

Напередодні в Києві вибухи пролунали одразу в кількох районах. Люди розгрібають завали, але попри пошкоджені, зруйновані будинки, не втрачають ні почуття гумору, ні оптимізму, ні патріотизму.

"Хочеться, щоб у нас була ядерна бомба, щоб накрили Росію, так як вони нас, с**ки, накривають. Ось що в мене залишилося. 90-річна мати паралізована", - говорить одна із жительок розтрощеної багатоповерхівки на Куренівці.

Місцевим жителям у підвал завозять хліб, тож кожен може взяти собі хлібину, здебільшого сюди ходять пенсіонери.

На Борщагівці аналогічна ситуація. Вулиці засипані склом та уламками цегли та бетону. Учора снаряд поцілив одну з багатоповерхівок і сталася пожежа. Людей евакуювали через вікна та балкони.

"На підвіконня треба було стати колінами, а я не могла, бо в мене коліна болять. Мене рятувальники втягнули у кошик, сказали: "Ми беремо все на себе". Дякую їм велике, що врятували", - говорить одна з врятованих пенсіонерок.

На Лук'янівці після двох потужних ударів район тепер завалений купами сміття та битого скла. Не зважаючи на вибиті вікна, супермаркети та маленькі магазинчики продовжують працювати.

Станція метро "Лук'янівська" поки не працює. Потяги тут не зупиняються - так буде доки не приберуть зруйноване і не забезпечать безпеку на шляху пасажирів. Наступну добу метрополітен у зв'язку з комендантською годиною працює виключно як укриття.

Сьогодні в столиці та області заборонено пересуватися містом без спецперепусток

Наталя Нагорна, Тетяна Демух, Ігор Сірий, ТСН 1+1