Індія випадково обстріляла ракетою сусідній Пакистан

Запуск відбувся через технічну несправність, ракета пролетіла 124 кілометри.

У п’ятницю, 11 березня, Індія визнала випадковий запуск ракети на територію сусіднього Пакистану через несправність під час планового технічного обслуговування. Внаслідок вибуху, на щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомляє агентство aljazeera з посиланням на офіційну заяву індійської влади.

Цей інцидент відбувся ще увечері в середу, 9 березня. Наступного дня Пакистан звернувся з вимогою дати пояснення, викликавши до МЗС країни тимчасового повіреного у справах Індії в Ісламабаді на знак протесту проти "неспровокованого порушення" її повітряного простору.

Влада сусідньої країни, з якою в Індії напружені стосунки, закликала провести розслідування цього випадку та вжити ефективні заходи для запобігання подібним інцидентам у майбутньому.

"Маршрут цього об'єкта поставив під загрозу багато національних та міжнародних рейсів як з індійської, так і пакистанської сторони, а також людські життя та майно на землі", - сказав речник пакистанської армії Бабар Іфтіхар.

За даними військово-повітряних сил Пакистану, ракета піднялася на висоту 12 200 метрів зі швидкістю 3 Маха і пролетіла 124 км у повітряному просторі Пакистану, перш ніж впасти.

Як з’ясувалося, ракета була випадково випущена з військової бази біля індійського міста Сірси та упала в житловому районі поблизу пакистанського міста Міан Чанну, але нікого, на щастя, не поранила.

В офіційній відповіді Індія заявила, що випадково випустила ракету по території сусіднього Пакистану через “технічну несправність” під час планового обслуговування.

“Незважаючи на те, що цей інцидент викликає глибокий жаль, також викликає полегшення те, що внаслідок аварії ніхто не загинув”, - йдеться в заяві індійської сторони, яку опублікував у Twitter журналіст Рохіт Шарма.

Військові експерти раніше попереджали про ризик таких нещасних випадків або прорахунків, оскільки сусідні країни уже провели три війни та брали участь у численних збройних зіткненнях, востаннє - у 2019 році за участі військово-повітряних сил. Насторожує, що обидві країни мають ядерну зброю.

Нагадаємо, у хорватській столиці Загребі в ніч проти 11 березня з неба впав невідомий об'єкт. Було чутно звук вибуху.

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