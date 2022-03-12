У Маріуполі відбувається жахлива гуманітарна катастрофа – Кулеба

Міністр закордонних справ назвав гуманітарну катастрофу у Маріуполі – найгіршою на планеті.
Російські окупанти майже щодня обстрілюють мирних жителів Маріуполя. Військові РФ зривають гуманітарні коридори: не дають евакуювати городян, не пропускають до міста автівки з їжею, водою та ліками.
У своєму Twitter міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав, що у Маріуполі наразі спостерігається найстрашніша гуманітарна катастрофа на планеті.
"У Маріуполі зараз спостерігається найстрашніша гуманітарна катастрофа на планеті. 1582 загиблих мирних жителів за 12 днів, які поховані у братських могилах. Не зумівши перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних, блокує гуманітарну допомогу", - написав Кулеба.
Також міністр закордонних справ наголосив, що російських військових необхідно негайно зупинити.
Зазначимо, вчора, 11 березня, мала відбуватися евакуація мирних жителів з Маріуполя. Однак, окупанти не випустили населення з міста.
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