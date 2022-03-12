В Мариуполе происходит ужасная гуманитарная катастрофа – Кулеба

Министр иностранных дел назвал гуманитарную катастрофу в Мариуполе – самой страшной на планете.

Российские оккупанты почти каждый день обстреливают мирных жителей Мариуполя. Военные РФ срывают гуманитарные коридоры: не дают эвакуировать горожан, не пропускают в город автомобили с едой, водой и лекарствами.

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В своем Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба написал, что в Мариуполе наблюдается самая страшная гуманитарная катастрофа на планете.

"В Мариуполе сейчас наблюдается самая страшная гуманитарная катастрофа на планете. 1582 погибших мирных жителей за 12 дней, похороненных в братских могилах. Не сумев победить украинскую армию, Путин бомбит безоружных, блокирует гуманитарную помощь", — написал Кулеба.

Также министр иностранных дел подчеркнул, что российских военных необходимо немедленно остановить.

Отметим, вчера, 11 марта, должна была проходить эвакуация мирных жителей из Мариуполя. Однако оккупанты не выпустили население из города.

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