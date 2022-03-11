У Маріуполі російські окупанти вбили 1582 мирних жителів

Така кількість жертв – результат обстрілів житлових кварталів.

За 12 діб блокади Маріуполя та нещадного обстрілу житлових кварталів 1582 мирних жителів вбито російськими окупаційними військами.

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

"Світла пам'ять загиблим у цій жахливій війні.Кожен окупант буде горіти у пеклі. Ми ніколи не забудемо та ніколи не пробачимо цього злочину проти людства, проти України, проти Маріуполя!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, керівник Центрального штабу Нацкорпусу Максим Жорін заявив, що лише повне припинення вогню по Маріуполю врятує місто.

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