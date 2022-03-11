З Бучі та Гостомеля за день вдалося евакуювати майже 3 тис. мирних жителів

З Бучі та Гостомеля за день вдалося евакуювати майже 3 тис. мирних жителів

Також сьогодні з Бучанської лікарні вивезли поранених.

Сьогодні, 11 березня, продовжувалася евакуація мирних жителів з Бучі та Гостомеля.

Як повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко, у супроводі Червоного Хреста з Бучі до Києва вдалося евакуювати 1800 мирних жителів.

Також з Бучанської лікарні у безпечне місце перевезли поранених людей.

За словами Тимошенка, з Гостомеля евакуювали 1 тис. мирних жителів. Всі вони прибули до Білогородки. Наразі їм надається перша допомога.

Загалом, мирних жителів евакуюють до Києва. За потреби, їх відправлять на Західну Україну.

Нагадаємо, російські військові 11 березня відкрили вогонь зі стрілецької зброї по мирних людях, які очікували на евакуацію з Бучі в Київській області. Одна людина зазнала поранення.

Читайте також: