До Запоріжжя прибули евакуйовані з Енергодара мешканці

Крім того, до міста ввезли гуманітарну допомогу.

Евакуаційна колона з Енергодара та сусідніх населених пунктів, яка зранку 11 березня виїхала до Запоріжжя, вже дісталася пункту призначення.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Наразі невідомо, скільком мешканцям вдалося покинути місто. За повідомленням Запорізької військової адміністрації, у колоні було дев'ять автобусів та близько 150 легкових автомобілів. Крім того, покинуло місто п'ять порожніх вантажівок, які привезли до Енергодара гуманітарну допомогу.

До слова, вчора, 10 березня, місцевим мешканцям не дозволили покинути місто на власних автомобілях, аби не наражати їх на небезпеку. Навіть попри те, що на транспортний засіб просили нанести маркування червоного хреста.

Як повідомлялося, 11 березня у чотирьох областях були організовані "зелені коридори" для людей. Зокрема, до Запоріжжя працюють гуманітарні коридори з міст Пологи та Енергодара, а також з Маріуполя Донецької області.

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