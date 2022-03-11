alyona alyona розповіла, як під час війни стала фасувальницею ліків

Реперка повернулась до рідної Баришівки.

Щодня від 10:00 до 13:00 у прямому ефірі на YouTube та в ефірі телеканалу ТЕТ на глядачів очікує проєкт "Сніданок. Онлайн".

У прямому ефірі шоу продовжують підтримувати українців та обговорювати оперативні новини про ситуацію в країні, надавати поради від експертів різних галузей, спілкуватись із зірками та звичайними людьми, які допомагають українцям підтримувати моральний стан та силу духу.

Сьогодні традиційно працювали Єгор Гордєєв та Людмила Барбір, також до них долучився Олександр Попов. На зв'язок з "Сніданок. Онлайн" ексклюзивно долучилась реперка alyona alyona. Вона розповіла, як повернулась до рідної Баришівки, що під Києвом, та під час війни стала фасувальницею ліків.

пресслужба каналу "1+1"

"Я спочатку займалась лише інформаційною діяльністю, багато давала інтерв'ю закордонним ЗМІ. Я зрозуміла, що потихеньку до мене приходить зневіра і треба відволікти себе та працювати фізично. Аптека розташована у будинку, де живуть батьки. Мене попросили фасувати ліки, показали, де які препарати. І я за ці дні вже знаю, чим найчастіше хворіють українці, на що є дефіцит", - зазначила реперка.

Крім того, alyona alyona подякувала усім фармацевтам за їхню роботу, адже вона дійсно непроста.

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Також у онлайн-ефір вийшов Дмитро Шимків – голова ради директорів однієї з фармацевтичних компаній, який розповів про стан речей у фармацевтичній сфері в країні.

"Ми маємо ситуацію, коли велика частина аптек закрита. Тому я звертаюсь до власників аптечних мереж: відкривайте аптеки, залучайте фахівців, є фармацевти, які можуть працювати. Якщо є питання безпеки – звертайтесь до тероборони, вони готові її забезпечити… Зараз ми працюємо нон-стоп, працюємо дві зміни в день, виробляємо ліки, у нас є запас ліків на два місяці. З початку війни ми відвантажили 4,4 млн упаковок різних ліків військовим госпіталям та лікарням. У мене велике прохання: коли волонтери отримують запити на ліки – не купуйте в аптеках великі упаковки, щоб покласти їх на склад. Думайте про тих людей, які зараз потребують ліки в аптеках", - зазначив Дмитро.

Шимків доповнив, що наразі йдуть активні перемовини з міжнародними дистриб'юторами, щоб вони відкривали свої склади та також розвозили ліки по всій Україні, адже через ситуацію в країні багато з них вирішили призупинити функціонування.

Окрім того, ведучі "Сніданку. Онлайн" наголосили, що глядачі можуть робити стандартну "перекличку" та писати у соціальні мережі програми, в яких регіонах є проблеми з ліками та якою саме категорією. Це робиться для того, аби волонтерам було легше зв'язатися з людьми з різних регіонів України.

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Також до ефіру долучилась і психологиня Світлана Ройз. Вона розповіла, чому в умовах війни треба особливо дбайливо ставитись до свого психологічного стану.

"Перше, що нам потрібно для того, аби не "вигоріти" - це згадка про мирний час, пісні, квіти, усе, що поєднує нас зі світом. Це все профілактика вигорання. Чому зараз особливо треба дбати про себе? Переживання стресу має різні етапи. У нас був етап активізації, адаптації, у стані гострого стресу ми не помічаємо втоми. Усі резерви націлені на виживання. У такому стані ми не відчуваємо, що нам потрібно в туалет, спати або їсти. І самі тоді ми виснажуємось. І треба не допустити до цього, оскільки це впливатиме на психологічний стан та на те, чи зможемо ми у такому стані надати допомогу іншим", - сказала Ройз.

Перше, що рекомендувала спеціалістка - це інформаційний детокс. Не перенасичувати себе негативними новинами на репостити кадри подій, на які неможливо дивитись без почуттів. Треба більше відпочивати, при можливості, підтримувати контакти зі старими друзями та знайомими, та не забувати про ті речі, які можуть підняти настрій та рівень гумору.

"Не забувайте – треба культивувати мрії про майбутнє. Життя обов'язково продовжиться, а ми маємо задуматись, чим ми будемо займатись у першу чергу, коли закінчиться війна. У нас мають бути сили, щоб відбудувати Україну", - підсумувала Світлана Ройз.

Щодня на глядачів "Сніданок. Онлайн" чекають поради від кваліфікованих спеціалістів, підключення від зірок та інше. Також сьогодні в ефірі спеціалісти розповіли про те, як підтримувати заряд бадьорості під час війни завдяки елементарним фізичним вправам та чи можуть українців звільнити з роботи, якщо вони не можуть до неї добратись.

пресслужба каналу "1+1"

Не пропустіть щодня з 10:00 "Сніданок. Онлайн" у новому форматі на YouTube, а також в ефірі телеканалу ТЕТ.