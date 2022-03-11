Ольга Сумська розповіла, як допомагає українцям під час війни

Акторка також закликала українців, у жодному разі не падати духом.

Відома українська акторка Ольга Сумська намагається під час війни бути чимось корисною.

У ефірі телемарафону артистка розповіла, що кожного дня молиться за наших захисників. Українські військові наразі на передовій, тому їм потрібна підтримка.

"Кожен день дякую Богу за те, що бачу сонце. І сьогодні був сонячний день. Я молилася за наших військових, за наших янголів, які сьогодні захищають українську землю. Не втомлюємося все робити, не втомлюємося їх підтримувати, адже їм сьогодні найспекотніше і найтяжче. Вони на передовій", - розповіла Сумська.

Сама ж акторка намагається допомагати українцям у соцмережах. Вона комунікує з людьми з різних куточків України. Сумська допомагає знайти ліки, їжу для тих, кому це наразі необхідно.

"Я намагаюся об'єднувати людей, допомагати їм для того, щоб їх почули з найвіддаленіших куточків України. Чужі стали рідними. І нас сьогодні це об'єднує. Ми подумки робимо все, аби наблизити нашу перемогу. І це буде. Я просто запевняю вас – українці – перемога не за горами. Не падати духом! Триматися! І вірити у нашу перемогу! Лише так", - зазначила акторка.

Нагадаємо, раніше Ольга Сумська зверталася до росіян. Вона намагалася донести жителям РФ, які звірства творять російські окупанти на території України.

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