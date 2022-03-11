За 9 днів березня до України прибуло понад 36 тис. тонн гуманітарної допомоги — ОП

За 9 днів березня до України прибуло понад 36 тис. тонн гуманітарної допомоги — ОП

Лише за останню добу на митниці оформили близько п‘яти тисяч тонн вантажів.

Лише за дев'ять днів березня до України завезли понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги з-за кордону.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

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"Україна отримує гуманітарну допомогу від інших держав. За дев‘ять днів березня ввезено понад 36 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Лише за одну добу, 9 березня, на митниці оформили близько п‘яти тисяч тонн вантажів", – заявив Тимошенко.

За його словами, обласні логістичні хаби намагаються якомога швидше доправляти гуманітарні вантажі в регіони, які найбільше потребують допомоги. Зокрема, впродовж десяти днів лише залізничними маршрутами відправлено понад 12 тисяч тонн гумвантажів.

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