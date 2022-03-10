Греція відправить до Польщі автобуси і літаки для біженців

Греція відправить до Польщі автобуси і літаки для біженців

Афіни прийняли прохання Варшави про допомогу, оскільки наплив українців, які тікають від війни, дуже великий.

Греція виділить автобуси та літаки для біженців. Їх відправлять до Польщі, щоб прискорити виїзд людей в країну. Також в Греції пообіцяли влаштувати в місцеві школи дітей біженців.

Про це повідомляє The Guardian.

Як повідомив міністр міграції Греції Нотіс Мітаракі, Афіни прийняли прохання Варшави про допомогу, оскільки наплив українців, які тікають від війни, дуже великий.

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"Польща вчора звернулася до нас за допомогою. Ми відправимо літаки або автобуси, щоб перевезти людей з Польщі до Греції. Тому що Польща зараз приймає понад 1,3 млн людей. 7 тисяч українців вже приїхали в нашу країну. Вони майже відразу отримають 12-місячну посвідку на проживання", - розповів Мітаракі.

Також в Греції пообіцяли влаштувати в місцеві школи дітей біженців. Частина біженців - з етнічної грецької спільноти, багато говорять грецькою мовою. Для тих дітей, які мови не знають, організовують Мовні курси.

Нагадаємо, що Греція вирішила відправити до України оборонне озброєння та гуманітарну допомогу після того, як російські окупанти вбили у Маріуполі 10 українців грецького походження.

ТСН.ua