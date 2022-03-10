Нам необхідно більше військової допомоги, оскільки "варварство РФ не зупиняється" - Зеленський

Президент України подякував західним партнерам та США за надану військову допомогу.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що армія потребує більше військової підтримки від Заходу, бо "варварство РФ не зупиняється".

Про це він сказав інтерв'ю для німецької газети Die Zeit.

"Ще кілька місяців тому, коли ще не було війни, всі бачили, що готується вторгнення. Російські війська стояли нашому кордоні. Я просив тоді про запровадження санкцій проти Росії, щоб Путін навіть не думав про напад. Цього не було зроблено. Я просив допомогти Україні з метою забезпечення нашої безпеки. І це також не було зроблено", - відповів Зеленський на запитання, чи вчасно надходить військова підтримка від партнерів, зокрема, США та Німеччини.

"Нині ж на територію нашої країни вторглися російські війська. Вони знищують наші міста та розстрілюють біженців на вулицях. Ви розумієте? Вони вбивають навіть біженців. Їхні ракети потрапляють у житлові будинки, в університети та церкви. Це варварство. Так, ми отримуємо зброю. Але очевидно, що нам потрібно більше, бо це варварство не припиняється", - наголосив Зеленський.

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