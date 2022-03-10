Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" кожний військовослужбовець в ЗСУ має відповідне звання. Всі вони поділяються на армійські та корабельні. (частина друга статті 5 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”). Які звання в армії України, розбирався ТСН.ua.

Армійські звання в армії України (ЗСУ)

Рядовий склад:

рекрут;

солдат;

старший солдат.

Молодший сержантський склад:

молодший сержант;

сержант.

Старший сержантський склад:

старший сержант;

головний сержант;

штаб-сержант.

Вищий сержантський склад:

майстер-сержант;

старший майстер-сержант;

головний майстер-сержант.

Молодший офіцерський склад:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лейтенант;

капітан.

Старший офіцерський склад:

майор;

підполковник;

полковник.

Вищий офіцерський склад:

бригадний генерал;

генерал-майор;

генерал-лейтенант;

генерал.

Корабельні звання армії України (ЗСУ)

Рядовий склад:

рекрут;

матрос;

старший матрос.

Молодший старшинський склад:

старшина 2 статті;

старшина 1 статті.

Старший старшинський склад:

головний старшина;

головний корабельний старшина;

штаб-старшина.

Вищий старшинський склад:

майстер-старшина;

старшинй майстер-старшина;

головний майстер-старшина.

Молодший офіцерський склад:

молодший лейтенант;

лейтенант;

старший лентенант;

капітан-лейтенант.

Старший офіцерський склад:

капітан 3 ранг;

капітан 2 ранг;

капітан 1 ранг.

Вищий офіцерський склад:

коммодор;

контр-адмірал;

віцеадмірал;

адмірал.

Варто зазначити, що звання в армії України офіцерського складу служби юстиції та медичної служби отримують відповідні слова "юстиції" або "медичної служби". Наприклад, майор юстиції чи лейтенант медичної служби. Водночас, військові звання в армії сержантського та старшинського складу таких доповнень не отримують.