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Звання в армії України (ЗСУ)

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Звання в армії України (ЗСУ)

Звання в армії України (ЗСУ) / УНІАН

Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" кожний військовослужбовець в ЗСУ має відповідне звання. Всі вони поділяються на армійські та корабельні. (частина друга статті 5 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”). Які звання в армії України, розбирався ТСН.ua.

Армійські звання в армії України (ЗСУ)

Рядовий склад:

  • рекрут;
  • солдат;
  • старший солдат.

Молодший сержантський склад:

  • молодший сержант;
  • сержант.

Старший сержантський склад:

  • старший сержант;
  • головний сержант;
  • штаб-сержант.

Вищий сержантський склад:

  • майстер-сержант;
  • старший майстер-сержант;
  • головний майстер-сержант.

Молодший офіцерський склад:

  • молодший лейтенант;
  • лейтенант;
  • старший лейтенант;
  • капітан.

Старший офіцерський склад:

  • майор;
  • підполковник;
  • полковник.

Вищий офіцерський склад:

  • бригадний генерал;
  • генерал-майор;
  • генерал-лейтенант;
  • генерал.

Корабельні звання армії України (ЗСУ)

Рядовий склад:

  • рекрут;
  • матрос;
  • старший матрос.

Молодший старшинський склад:

  • старшина 2 статті;
  • старшина 1 статті.

Старший старшинський склад:

  • головний старшина;
  • головний корабельний старшина;
  • штаб-старшина.

Вищий старшинський склад:

  • майстер-старшина;
  • старшинй майстер-старшина;
  • головний майстер-старшина.

Молодший офіцерський склад:

  • молодший лейтенант;
  • лейтенант;
  • старший лентенант;
  • капітан-лейтенант.

Старший офіцерський склад:

  • капітан 3 ранг;
  • капітан 2 ранг;
  • капітан 1 ранг.

Вищий офіцерський склад:

  • коммодор;
  • контр-адмірал;
  • віцеадмірал;
  • адмірал.

Варто зазначити, що звання в армії України офіцерського складу служби юстиції та медичної служби отримують відповідні слова "юстиції" або "медичної служби". Наприклад, майор юстиції чи лейтенант медичної служби. Водночас, військові звання в армії сержантського та старшинського складу таких доповнень не отримують.

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