Відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" кожний військовослужбовець в ЗСУ має відповідне звання. Всі вони поділяються на армійські та корабельні. (частина друга статті 5 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу”). Які звання в армії України, розбирався ТСН.ua.
Армійські звання в армії України (ЗСУ)
Рядовий склад:
- рекрут;
- солдат;
- старший солдат.
Молодший сержантський склад:
- молодший сержант;
- сержант.
Старший сержантський склад:
- старший сержант;
- головний сержант;
- штаб-сержант.
Вищий сержантський склад:
- майстер-сержант;
- старший майстер-сержант;
- головний майстер-сержант.
Молодший офіцерський склад:
- молодший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лейтенант;
- капітан.
Старший офіцерський склад:
- майор;
- підполковник;
- полковник.
Вищий офіцерський склад:
- бригадний генерал;
- генерал-майор;
- генерал-лейтенант;
- генерал.
Корабельні звання армії України (ЗСУ)
Рядовий склад:
- рекрут;
- матрос;
- старший матрос.
Молодший старшинський склад:
- старшина 2 статті;
- старшина 1 статті.
Старший старшинський склад:
- головний старшина;
- головний корабельний старшина;
- штаб-старшина.
Вищий старшинський склад:
- майстер-старшина;
- старшинй майстер-старшина;
- головний майстер-старшина.
Молодший офіцерський склад:
- молодший лейтенант;
- лейтенант;
- старший лентенант;
- капітан-лейтенант.
Старший офіцерський склад:
- капітан 3 ранг;
- капітан 2 ранг;
- капітан 1 ранг.
Вищий офіцерський склад:
- коммодор;
- контр-адмірал;
- віцеадмірал;
- адмірал.
Варто зазначити, що звання в армії України офіцерського складу служби юстиції та медичної служби отримують відповідні слова "юстиції" або "медичної служби". Наприклад, майор юстиції чи лейтенант медичної служби. Водночас, військові звання в армії сержантського та старшинського складу таких доповнень не отримують.