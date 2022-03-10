"V означає Вендетта". Хто такі хакери з Anonymous

ТСН.ua розповідає, хто такі є хакери Anonymous та як вони допомагають вести кібервійну проти російської влади.
Після того, як Росія розв'язала війну проти України 24 лютого, група комп'ютерних зломщиків Anonymous оголосила кібервійну Росії і взяла на себе відповідальність за атаку хакера на сайт російського телеканалу RT. Протягом двох тижнів військових дій вони вже неодноразово "клали" відомчі сайти російської влади, транслювали українські пічні на російських радіочастотах та "ламали" держтелеканали.
ТСН.ua розповідає, хто такі є хакери Anonymous та як вони допомагають вести кібервійну проти російської влади.
Хто такі Anonymous
Anonymous - це угруповання активістів та хактивістів, члени якої, як вважається, у переважній більшості не знайомі один з одним; походять з різних країн і не мають чіткої внутрішньої структури. Угрупування було засновано 2003 року як спільнота інтернет-користувачів, що складають один анархічний цифровий глобальний мозок. Anonymous брали на себе відповідальність за низку масштабних мережевих атак. Загалом, Анонімус виступають проти цензури та контролю в Інтернеті, і більшість їхніх дій спрямовані на уряди, організації та корпорації, які вони звинувачують у цензурі. Спільнота стала всесвітньовідомою після проєкту "Чанологія", спрямованого проти Церкви саєнтології. Тоді ж під час фізичних протестів вони використовували маску персонажа V з фільму Гая Фокса "V означає Вендетта" і згодом цей образм став символом хакерської групи. 2012 року американський журнал Time включив Anonymous до списку ста найвпливовіших людей року.
Які атаки здійснювали Anonymous
- Однією з найголовніших акцій групи стала "Помста за Ассанжа" 2010 року — вони здійснили атаку на платіжні системи Visa та MasterCard після блокування ними пожертвувань для сайту WikiLeaks.
- Під час "арабської весни" хакери протестувальників атакували ресурсі урядів Тунісу, Єгипту та Сирії.
- 24 лютого 2012 року в Берліні перед будівлею посольства Королівства Саудівська Аравія пройшла демонстрація на захист саудівського блогера Хамзи Кашгар, якого могли стратити за три недостатньо лояльних твіти на адресу пророка Магомета. Демонстрацію було організовано силами руху Anonymous.
- 7 квітня 2013 Anonymous атакували понад 100 тисяч ізраїльських сайтів. Операція "Ізраїль" стала відповіддю на операцію "Хмарний стовп" листопада 2012 року, метою якої було знищення воєнної інфраструктури сектора Гази та припинення ракетних обстрілів території Ізраїлю. Тоді "жертвами" хакерів стали сорок тисяч сторінок в Facebook і п'ять тисяч Twitter-акаунтів. Крім того, було зламано тридцять тисяч банківських рахунків, що належали ізраїльтянам.
- 21 листопада 2013 року Anonymous Ukraine виклали у Мережу архів (обсягом близько 900 Мб) листування зі зламаної поштової скриньки українського боксера та політика Віталія Кличка.