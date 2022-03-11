Хто може виїхати з України під час воєнного стану / Associated Press

Хто може виїхати з України під час воєнного стану

Хто може виїхати з України під час воєнного стану

Нині велика кількість українців щоденно прибуває до інших країн, втікаючи від реалій війни. Пропускають через кордон не всіх: лише жінок, дітей, чоловіків після 60 років. Але також є певні винятки. Хто може виїхати за кордон - читайте в матеріалі ТСН.ua.

В Україні чоловіки не можуть отримати статус біженця за кордоном за наявності підстав, які не дають змоги виїхати з України. В воєнний час це правило стосується чоловіків призовного віку (від 18 до 60 років). А тому виїхати до іншої країни з України можуть:

жінки;

діти;

інваліди;

особи похилого віку (60 років і старше).

Ще від початку війни Росії з Україною багатьох цікавить запитання: чи можуть чоловіки виїхати за кордон? Як повідомляє Державна прикордонна служба України, існує кілька винятків з правила щодо заборони виїзду в іншу країну особами чоловічої статі призовного віку:

якщо у чоловіка є троє дітей віком до 18 років або він один виховує дитину/дітей віком до 18 років;

якщо у чоловіка є відповідний документ військово-лікарської комісії, який підтверджує його непридатність до військової служби або посвідчення про відсрочку від призову з повідомленням про зарахування на спеціальний військовий облік;

якщо у чоловіка є дитина з інвалідністю;

якщо чоловік є усиновителем, опікуном;

якщо у чоловіка близькі родичі загинули чи зникли безвісти на території Донецької чи Луганської областей під час проведення АТО.

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