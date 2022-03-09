Розібратися, що таке демілітаризація, простими словами допоможе TSN.ua.

- Спочатку про етимологію слова. Поняття «демілітаризація» складається з двох частин – мілітаризація (озброєння) та частки «де», додавання якої означає щось протилежне основному поняттю - «озброєння». Тобто «демілітаризацію» треба трактувати як «роззброєння», як відмову вести військові дії чи військову підготовку на певній території.

- Роззброєння, тобто демілітаризація, передбачає ліквідацію військових частин, знищення озброєння, укріплень на певній території. А після цього – заборону розташування на цій території військових сил. Після укладення перемир'я для життя та пересування мирного населення вздовж кордонів і створюються зони демілітаризації.

- В широкому значенні цього слова, демілітаризація означає «перетворення військової сили чи військової держави у цивільну».

- Демілітаризація може бути повною та частковою. Часткова демілітаризації стосується використання заборони певних видів взагалі або заборони використання зброї на певній території. Без'ядерні зони передбачають створення зон, де заборонено розміщення і, звичайно, застосування ядерної зброї. Зменшення якимось чином одного чи декількох видів озброєння або видалення бойової техніки в якомусь місці також є демілітаризацією.

Прикладом демілітаризації техніки, озброєння після Першої світової війни, згідно Версальского договору, може слугувати заборона в Німеччині військово-повітряних сил, деяких типів морських суден, бронетехніки, а прикладом демілітаризації території - демілітаризація Рейнської області.

Нагадаємо, коли 24 лютого Росія напала на Україну, розв’язавши криваву війну, президент Росії назвав це «спецоперацією» на Донбасі, метою якої є демілітаризація та денацифікація України. В подальшому він неодноразово однією з головних умов припинення війни та агресії проти України назвав демілітаризацію України. В той час, як вимоги потрібно пред’являти до самої Росії.