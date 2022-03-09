Разобраться, что такое демилитаризация простыми словами поможет TSN.ua

- Сначала об этимологии слова. Понятие «демилитаризация» состоит из двух частей – милитаризации («вооружения») и частицы «где», добавление которой означает нечто противоположное основному понятию - «вооружение». То есть «демилитаризацию» следует трактовать как «разоружение», как отказ вести военные действия или военную подготовку на определенной территории.

- Разоружение, то есть, демилитаризация предполагает ликвидацию воинских частей, уничтожение вооружения, укреплений на определенной территории. А после этого – запрет на расположение на этой территории военных сил. После заключения перемирия для жизни и передвижения мирного населения вдоль границ и создаются зоны демилитаризации

- В широком смысле этого слова, демилитаризация означает превращение военной силы или военного государства в гражданское

- Демилитаризация – может быть полной и частичной. Частичная демилитаризация касается использования запрета определенных видов вообще или запрета использования оружия на определенной территории. Безъядерные зоны предполагают создание зон, где запрещено размещение и, конечно, применение ядерного оружия. Уменьшение одного или нескольких видов оружия или удаление боевой техники в каком-то месте также является демилитаризацией.

Примером демилитаризации техники, вооружения, после Первой мировой войны согласно Версальскому договору может служить запрет в Германии военно-воздушных сил, некоторых типов морских судов, бронетехники, а примером демилитаризации территории – демилитаризация Рейнской области.

Напомним, когда 24 февраля Россия напала на Украину, развязав кровавую войну, президент России назвал эту спецоперацию на Донбассе, целью которой является демилитаризация и денацификация Украины. В дальнейшем он неоднократно одним из главных условий прекращения войны и агрессии против Украины назвал демилитаризацию Украины. В то время как требования следует предъявлять к самой России.