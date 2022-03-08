Що означає термін "закрите небо"?

Зараз головна загроза - бомбардування міст, житлових кварталів, критично важливих об'єктів. Наявними засобами захиститися Україна не може. Саме тому українська влада постійно просить НАТО "закрити небо над Україною". Чому для нас так важливе "закрите небо" і що ще Альянс може зробити для українців?

Кореспондент "АрміяInform" розбирався, чому НАТО не закриває небо над Україною, попри настійливі заклики президент України Володимира Зеленського та інших представників влади.

Обстріли українських міст продовжуються. Ситуація нині виглядає так: танкових колон ворога стає все менше, адже ЗСУ з ними можуть впоратися без особливих проблем. А ось повітряна загроза залишається і Росія ще не використала весь арсенал своєї зброї. А саме вона може завдати найбільшої шкоди нашій країні, забравши велику кількість життів.

В арсеналі у Володимира Путіна є:

касетні бомби - їх начинено мінібоєприпасами (наприклад, невеликими мінами), які розлітаються в різні боки після детонації і спричинюють значні руйнування;

- їх начинено мінібоєприпасами (наприклад, невеликими мінами), які розлітаються в різні боки після детонації і спричинюють значні руйнування; БОВ (боєприпаси об'ємного вибуху) - перед детонацією боєприпаси розпилюють велику кількість пальної речовини, що здатне підвищити силу ударної хвилі в кілька разів;

(боєприпаси об'ємного вибуху) - перед детонацією боєприпаси розпилюють велику кількість пальної речовини, що здатне підвищити силу ударної хвилі в кілька разів; "вакуумні бомби" (термобаристичні боєкомплекти) - їх ще називають покращеними БОВ, але з іншим принципом детонації, а тому боєприпаси відрізняються меншими розмірами та більшою руйнівною силою (можна порівняти з ядерним вибухом, але без радіаційного забруднення).

Окупанти можуть доповнювати звичайні бомбардування міст так званими "килимовими", коли тотально руйнуються цілі міста. Саме так 1945 року зруйнували Дрезден. А Росія влаштовувала "килимові" бомбардування в Чечні.

У знищені українських міст можуть брати участь надзвукові літаки (до прикладу, ТУ-22-М), які є в озброєні РФ. Цей бомбардувальник може нести на своєму борту до 45 тонн бомб. Також боєприпаси можуть доставляти балістичні чи крилаті ракети. Наприклад, Росія вже обстрілювала українську територію своїми "Іскандерами".

Що означає "закрите небо" і чому Володимир Зеленський просить НАТО нам допомогти?

2 березня 2022 року під час пресконференції для іноземних журналістів Володимир Зеленський дуже емоційно висловився з приводу того, що НАТО відмовляє нам у такому вигляді захисту, як "закрите небо": "Якщо ви не можете закрити небо зараз, то дайте строк, коли. Якщо не можете зробити це зараз, скажіть, скільки людей має вибухнути, скільки рук, ніг, голів повинні відлетіти, щоб достукатися до вас? Скажіть скільки, я піду рахувати і чекатимемо цього моменту".

Щоб розібратися, чому Альянс не хоче цього зробити, потрібно зрозуміти, що означає сам термін "закрите небо".

В НАТО не використовують терміну "закрите небо". Але його можна пояснити як систему протиповітряної оборони. В ППО НАТО використовується відразу кілька різних систем захисту від ракет та літаків, які пов'язані між собою. Найвідомішою з них є "Active Layered Theater Ballistic Missile Defence". Ця частина "закритого неба" - континентальний щит протиракетної оборони Альянсу.

В цю систему входять винищувачі-бомбардувальники Lockheed Martin F-35, які постійно чергують на великій висоті. Ці літаки оснащують високочутливими РЛЗ. Усього кілька таких F-35 можуть контролювати цілу півкулю. Вони відзначають місце, з якого було запущено ракету, та визначають можливу траекторію її польоту.

Чому НАТО не закриває небо над Україною?

На сьогоднішній день континентальний щит протиракетної оборони розгорнутий на 90% і працює в країнах, які входять в НАТО. Проте його великі можливості і є саме тою причиною, чому Путін може прийняти застосування системи ППО над Україною, як оголошення до початку Третьої світової війни зі сторони НАТО.

Такі передумови вже були. Наприклад, 2009 року, коли президентом США Бараком Обамою було оголошено про початок реалізації проєкту під назвою "Active Layered Theater Ballistic Missile Defence", Володимир Путін відразу заявив, що він проти такого рішення. І не дивно: адже система ПРО НАТО зробила країни Європи недосяжними для російських ракет. А з літаками F-35 російські системи ППО-200 і С-300 не можуть нічого вдіяти. За словами західних експертів, ще років 20 у Росії не буде, що протиставити літакам НАТО. Адже F-35 можуть одночасно атакувати і оборонятися.

Нині НАТО побоюється, що "закрите небо" над Україною призведе до прямого військового конфлікту з РФ. Тоді Володимир Путін буде намагатися знищити бази Альянсу в Румунії, Польщі, Чехії. А НАТО відразу вдарить у відповідь, що розпочне Третю світову війну.