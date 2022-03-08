Что означает термин "закрытое небо"?

Сейчас главная угроза – бомбардировка городов, жилых кварталов, критически важных объектов. Наличными средствами защититься Украина не может. Именно поэтому украинские власти постоянно просят НАТО "закрыть небо над Украиной". Почему для нас так важно "закрытое небо" и что еще Альянс может сделать для украинцев?

Корреспондент " АрмияInform " разбирался, почему НАТО не закрывает небо над Украиной, несмотря на настоятельные призывы президента Украины Владимира Зеленского и других представителей власти.

Обстрелы украинских городов продолжаются. Ситуация сейчас выглядит так: танковых колонн врага становится все меньше, ведь ВСУ с ними могут справиться без особых проблем. А вот воздушная угроза остается, и Россия еще не использовала весь арсенал своего оружия. А именно она может нанести наибольший вред нашей стране, унеся большое количество жизней.

В арсенале у Владимира Путина есть:

кассетные бомбы — они начинены минибоеприпасами (например, небольшими минами), которые разлетаются в разные стороны после детонации и вызывают значительные разрушения;

— они начинены минибоеприпасами (например, небольшими минами), которые разлетаются в разные стороны после детонации и вызывают значительные разрушения; БОВ (боеприпасы объемного взрыва) – перед детонацией боеприпасы распыляют большое количество горючего вещества, что способно повысить силу ударной волны в несколько раз;

(боеприпасы объемного взрыва) – перед детонацией боеприпасы распыляют большое количество горючего вещества, что способно повысить силу ударной волны в несколько раз; "вакуумные бомбы" (термобаристические боекомплекты) – их еще называют улучшенными БОВ, но с другим принципом детонации, а потому боеприпасы отличаются меньшими размерами и большей разрушительной силой (можно сравнить с ядерным взрывом, но без радиационного загрязнения).

Оккупанты могут догадывать обычные бомбардировки городов так называемыми " ковровыми ", когда тотально разрушаются целые города. Именно так в 1945 разрушили Дрезден. А Россия устраивала "ковровые" бомбардировки в Чечне.

В уничтожении украинских городов могут участвовать сверхзвуковые самолеты (например, ТУ-22-М), которые находятся в вооружении РФ. Этот бомбардировщик может нести на борту до 45 тонн бомб. Также боеприпасы могут доставлять баллистические или крылатые ракеты. К примеру, Россия уже обстреливала украинскую территорию своими "Искандерами".

Что значит "закрытое небо" и почему Владимир Зеленский просит НАТО помочь нам?

2 марта 2022 года во время пресс-конференции для иностранных журналистов Владимир Зеленский очень эмоционально высказался по поводу того, что НАТО отказывает нам в таком виде защиты, как "закрытое небо": " Если вы не можете закрыть небо сейчас, то дайте срок, когда. Если. не можете сделать это сейчас, скажите, сколько людей должно взорваться, сколько рук, ног, голов должны улететь, чтобы достучаться до вас? Скажите сколько, я пойду считать и будем ждать этого момента ”.

Чтобы разобраться, почему Альянс не хочет этого сделать, нужно понять, что означает сам термин "закрытое небо".

В НАТО не используют термин "закрытое небо". Но его можно объяснить как систему противовоздушной обороны. В ПВО НАТО используется сразу несколько различных систем защиты от ракет и самолетов, связанных между собой. Самой известной из них является " Active Layered Theater Ballistic Missile Defence ". Эта часть "закрытого неба" – континентальный щит противоракетной обороны Альянса.

В эту систему входят истребители-бомбардировщики Lockheed Martin F-35, постоянно чередующие на большой высоте. Эти самолеты оснащают высокочувствительными РЛЖ. Всего несколько таких F-35 могут контролировать целое полушарие. Они отмечают место, с которого была запущена ракета, и определяют возможную траекторию ее полета.

Почему НАТО не закрывает небо над Украиной?

На сегодняшний день континентальный щит противоракетной обороны развернут на 90% и работает в странах, входящих в НАТО. Однако его большие возможности и есть именно та причина, почему Путин может принять применение системы ПВО над Украиной, как объявление до начала Третьей мировой войны со стороны НАТО.

Такие предпосылки уже были. К примеру, в 2009 году, когда президентом США Бараком Обамой было объявлено о начале реализации проекта под названием " Active Layered Theater Ballistic Missile Defence", Владимир Путин сразу заявил, что он против такого решения. И неудивительно: ведь система ПРО НАТО сделала страны Европы недостижимыми для российских ракет. А с самолетами F-35 российские системы ПВО-200 и С-300 не могут ничего сделать. По словам западных экспертов, еще лет 20 у России не будет, что противопоставить самолетам НАТО. А ведь F-35 могут одновременно атаковать и обороняться.

В настоящее время НАТО опасается, что "закрытое небо" над Украиной приведет к прямому военному конфликту с РФ. Тогда Владимир Путин будет пытаться уничтожить базы Североатлантического союза в Румынии, Польше, Чехии. НАТО же сразу ударит в ответ, что начнет Третью мировую войну.