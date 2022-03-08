Дэвид Бекхэм поддержал украинских детей и матерей

Бывший футболист привлек к помощи свой благотворительный фонд.

Известный английский экс-футболист Дэвид Бекхэм поддержал Украину, особенно - детей и матерей во время военного вторжения РФ.

8 марта он опубликовал видео-обращение с призывом всем не останавливаться и продолжать помогать украинским детям и их матерям.

"Матери вынуждены бежать вместе с детьми. Семьи разорваны. За ночь детей забрали из кроватей и превратили в беженцев. 7,5 млн детей сейчас в группе риска", - написал Бекхэм.

Сегодня его фонд "7" для UNICEF встает в поддержку украинских детей. А семья Бекхэмов уже сделала пожертвование.