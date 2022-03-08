Девід Бекхем підтримав українських дітей і матерів

Колишній футболіст залучив до допомоги свій благодійний фонд.

Відомий англійський ексфутболіст Девід Бекхем підтримав Україну, а особливо - дітей і матерів у час воєнного вторгнення РФ.

8-го березня він опублікував відео-звернення із закликом всіх не зупинятися та продовжувати допомагати українським дітям та їхнім матерям.

"Матері змушені тікати разом з дітьми. Родини розірвані. За ніч дітей забрали з ліжок та перетворили на біженців. 7,5 млн дітей зараз у групі ризику", - написав Бекхем.

Сьогодні його фонд "7" для UNICEF стає на підтримку українських діток. А сім’я Бекхемів вже зробила пожертвування.