Кто может выехать из Украины во время военного положения / Associated Press

Кто может уехать из Украины во время военного положения

Кто может уехать из Украины во время военного положения

Сейчас большое количество украинцев ежедневно прибывает в другие страны, убегая от реалий войны. Пропускают через границу не всех: только женщин, детей, мужчин после 60 лет. Но также есть некоторые исключения. Кто может уехать за границу – читайте в материале ТСН.ua.

В Украине мужчины не могут получить статус беженца за границей при наличии оснований, не позволяющих уехать из Украины. В военное время это правило касается мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет). А потому выехать в другую страну из Украины могут:

женщины;

дети;

инвалиды;

пожилые люди (60 лет и старше).

Еще с начала войны России с Украиной многих интересует вопрос: могут ли мужчины уехать за границу? Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, существует несколько исключений из правила запрета выезда в другую страну лицами мужского пола призывного возраста:

если у мужчины есть трое детей в возрасте до 18 лет или он один воспитывает ребенка/детей в возрасте до 18 лет;

если у мужчины есть соответствующий документ военно-врачебной комиссии, подтверждающий его непригодность к военной службе или удостоверение об отсрочке от призыва с уведомлением о зачислении на специальный военный учет;

если у мужчины есть ребенок с инвалидностью;

если мужчина является усыновителем, опекуном;

если у мужчины близкие родственники погибли или пропали без вести на территории Донецкой или Луганской областей во время проведения АТО.

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