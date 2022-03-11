Кто может уехать из Украины во время военного положения

Сейчас большое количество украинцев ежедневно прибывает в другие страны, убегая от реалий войны. Пропускают через границу не всех: только женщин, детей, мужчин после 60 лет. Но также есть некоторые исключения. Кто может уехать за границу – читайте в материале ТСН.ua.
В Украине мужчины не могут получить статус беженца за границей при наличии оснований, не позволяющих уехать из Украины. В военное время это правило касается мужчин призывного возраста (от 18 до 60 лет). А потому выехать в другую страну из Украины могут:
- женщины;
- дети;
- инвалиды;
- пожилые люди (60 лет и старше).
Еще с начала войны России с Украиной многих интересует вопрос: могут ли мужчины уехать за границу? Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, существует несколько исключений из правила запрета выезда в другую страну лицами мужского пола призывного возраста:
- если у мужчины есть трое детей в возрасте до 18 лет или он один воспитывает ребенка/детей в возрасте до 18 лет;
- если у мужчины есть соответствующий документ военно-врачебной комиссии, подтверждающий его непригодность к военной службе или удостоверение об отсрочке от призыва с уведомлением о зачислении на специальный военный учет;
- если у мужчины есть ребенок с инвалидностью;
- если мужчина является усыновителем, опекуном;
- если у мужчины близкие родственники погибли или пропали без вести на территории Донецкой или Луганской областей во время проведения АТО.
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